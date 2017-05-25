環球科大「玻璃娃娃」陳彥廷 獲總統教育獎
〔記者詹士弘／雲林報導〕目前就讀環球科技大學研究所的玻璃娃娃陳彥廷，在一場交通意外後，讓他反思無障礙空間與環境的重要性，與指導教授張宏榮發明「主動式警告系統」，獲「2016年烏克蘭發明展」的金牌及特別獎，更成為2017總統教育獎大專組的獲獎學生。
陳彥廷很早就被診斷罹患先天性成骨不全症，也就是俗稱的玻璃娃娃，雖然自己骨骼結構較一般人脆弱，但陳彥廷並不覺得自己與其他人有什麼不同，只是比其他人更容易受傷；由於醫師曾告知他玻璃娃娃平均壽命約為20歲，讓他更知道生命的可貴與時間的重要， 因此讀大三時花一週時間完成獨立環島的夢想。
「環島經驗讓我更開闊自己的視野，也開啟關心周遭環境與對無障礙空間關注的意識。」
陳彥廷讀研究所時，一場交通意外造成他身體左半邊嚴重骨折，事後他沒有追究肇事者責任，反而從這次經驗反思到缺乏無障礙空間與環境對於身障者或年長者的殺傷力， 因此開始分享自己的生命經驗與推廣無障礙的理念，號召同學與學弟妹檢視生活城市的「空間障礙」，傳達「 我們的城市睡覺了」的意念，希望這些問題能夠植入人心，啟動更多人對於無障礙空間的思考。
憑著對生命的熱忱，陳彥廷從校內到校外分享生命的經驗，更從國內走向外國，前往「馬來西亞金寶拉曼大學」與當地的玻璃娃娃家長座談，做生命分享，並鼓勵當地的學生、障礙者與家長積極的面對生命的挑戰，也傳遞自己對於無障礙環境的想法。
2016年陳彥廷與指導教授張宏榮發明「主動式警告系統」，並在「2016年烏克蘭發明展」中獲得金牌及特別獎，讓他在推動無障礙環境與身障者自立生活的理想中獲得國際肯定。
教育部公布2017總統教育獎得獎名單，陳彥廷從將近400名推薦名單中脫穎而出，成為2017總統教育獎獲獎人，實至名歸。
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標題：環球科大「玻璃娃娃」陳彥廷 獲總統教育獎
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