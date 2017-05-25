外埔國中路跑活動 台中啟明學校學生「湊」熱鬧

2017-05-25 17:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔國中響應健康運動及迎接明年將登場的台中花博，今天舉辦「我愛5公里」路跑活動，校長李文題率領師生及家長共700多人，從南校門出發沿著鄉間小路跑至水美國小再折返，全程5公里，並吸引就讀台中啟明學校的校友參加，其中1名全盲學生並由教師陪跑，順利完成全程。

外埔國中成立於民國57年，路跑曾是校園一大傳統，後因故中斷20年，李文題去年接任校長後為延續路跑精神，開始利用每週四早自修帶領師生進行路跑練習。

李文題說，「我愛5公里」路跑活動選在國中教育會考結束後舉行，路線承襲學校傳統，從南校門出發沿鄉間道路繞行至水美國小，經中點補給後再順著水美路折返，啟明學校9名視覺障礙學生經過一個半月的特別訓練，今天也隨隊享受路跑的樂趣，更突破自我限制、發揮潛能。

啟明學校綜合職業科2年級學生許瑋宸表示，外埔國中是自己的母校，感謝國中老師的惦念及邀請，很開心返校參加路跑，沿途中大家互相鼓勵、扶持，也培養了團體互助精神。

李文題指出，外埔國中周圍都是綠油油的稻田，學生一邊路跑，可以一邊欣賞美景，同時也讓學生學習堅持的毅力，未來規劃每學期舉辦一次路跑，並希望透過體育課進行有助於提升心肺功能等活動，盼帶領孩子跑出健康及自信。