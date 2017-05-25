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李壬癸助人40年 捐款嘉惠台東市邊緣戶

2017-05-25  17:07

〔記者王秀亭／台東報導〕「有能力就回饋社會」81歲台東市民李壬癸遵母遺願，捐贈台東第一輛救護車後，就持續捐款行善迄今已40年，光是去年就捐出200萬元，得知邊緣戶比低收、中低收入戶更需要經濟協助，連續3年捐款台東市公所，今天上午捐贈24萬元，要幫助台東市區80戶邊緣戶。

李壬癸表示，兒時家境貧困，不只時常接受親友協助，樂於助人的母親只要聽到左鄰右舍連下一頓飯都沒著落，總會焦急地向親友借錢，助他人度難關，自己事後再設法還錢，從小耳濡目染，埋下一顆助人的種子，事業有成後，母親不斷叮嚀有餘力就助人，連遺願亦盼兒女持續助人。

李壬癸17歲就從台南到台東打拚，一開始從事雜糧買賣，如今擔任仁愛之家董事長、慈濟委員、台東家扶中心扶幼委員，也是台東市天后宮常務董事，曾任牧心智能發展中心董事長，協助現有大樓的興建。

「有能力付出是好事」李壬癸說，慶幸自己可以持續助人，相信這是個福報，會繼續做到不能做為止，只盼有需求的人都能獲得妥善的照顧。

台東市長張國洲更對李壬癸的善行直說是台東大善人，張國洲指出，今年景氣持續不佳，弱勢家庭比例提升，李壬癸決定提高捐贈金額，照顧更多的弱勢人口，讓人十分敬佩。

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  • 台東市長張國洲頒發感謝狀，感謝李壬癸連續3年的捐款。（記者王秀亭攝）

    台東市長張國洲頒發感謝狀，感謝李壬癸連續3年的捐款。（記者王秀亭攝）

  • 李壬癸（右）再捐24萬元，助台東市邊緣戶。（記者王秀亭攝）

    李壬癸（右）再捐24萬元，助台東市邊緣戶。（記者王秀亭攝）

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