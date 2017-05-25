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「我出錢、你出力」 台糖揪團端午包粽送愛

2017-05-25  16:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「我出錢、你出力」！端午節將至，台糖量販推出揪團包粽的公益活動，提供健康、豐富的食材，邀請民眾一起來製作，再捐給弱勢家庭，預計送出3000顆，分享美味與愛心。

台糖量販事業部執行長陳啟祥表示，配合端午連續假期，規劃了系列的公益活動，今年首度推出揪團包粽送愛心到鄰里弱勢家庭，將於週六（27日）登場，邀請民眾響應，展現社會溫暖的一面。

陳啟祥說，食材、餡料全由台糖提供，有香菇、蛋黃、干貝，以及自家出品的安心豚五花豬，再由民眾合力包製，讓大家可以吃得美味與健康。

下週一（29日）台糖量販將辦理捐血活動，地點在台南市仁德區的嘉年華購物中心，為鼓勵民眾共襄盛舉，前100位參與者，會贈送商品兌換券。

另外，明日起，聯合品牌特賣會也在嘉年華購物中心登場，有些價格下殺到5折，現場還有摸彩，帶動買氣，希望透過熱鬧的人潮， 提升愛心公益的參與率。

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  • 端午將至，台糖量販推出系列的粽子產品，並邀請大家來做公益。（記者吳俊鋒攝）

    端午將至，台糖量販推出系列的粽子產品，並邀請大家來做公益。（記者吳俊鋒攝）

  • 台糖量販推出端午公益活動，邀請民眾一起包粽送愛。（記者吳俊鋒攝）

    台糖量販推出端午公益活動，邀請民眾一起包粽送愛。（記者吳俊鋒攝）

  • 台糖量販以高CP值的安心肉粽，邀請民眾一起來做公益。（記者吳俊鋒攝）

    台糖量販以高CP值的安心肉粽，邀請民眾一起來做公益。（記者吳俊鋒攝）

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