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珍惜家庭影帶 台史博教修復保存
2017-05-25 14:59
臺灣歷史博物館研究組助理研究員陳怡菁今日前往吉貝耍部落檢視修復完成的影像，認為相當難得。（記者王涵平攝）
〔記者王涵平／台南報導〕30年前吉貝耍孝海祭祭典畫面完成修復並數位化保存，面對民眾日益習慣影像紀錄，台史博開辦工作坊，教民眾修復家中珍貴影帶以及如何正確保存。
吉貝耍文史工作者段洪坤在部落發現朱洪墀先生有1批1970年間以八釐米拍攝的影帶，記錄當年吉貝耍孝海祭祭典畫面，彌足珍貴，找上台南藝術學音像藝術媒體中心，協助將歷史紀錄影帶修復及數位化，讓吉貝耍人重新看見30幾年前難得的祭典畫面，成了當地重要的文化資產。
臺灣歷史博物館研究組助理研究員陳怡菁今日前往吉貝耍部落檢視該批修復完成的影像，認為相當難得，目前段洪坤也在努力牽線，希望該批祭典影響能交由台史博妥為保存。
陳怡菁表示，民眾紀錄生活影像的方式越來越方便，但是在以8釐米膠捲或VHS影帶拍攝影像的年代，常有母帶保存不易的問題，只要影帶受潮發霉或是操作不慎下斷裂、刮傷，珍貴的影像可能就被丟棄，相當可惜，因此與台南藝術大學合作辦理家庭影帶修復的工作坊。
她說，今年文化部與臺灣歷史博物館為推動地方學研究，透過「歷史影像重返地方座談」及「臺史博與夥伴向上工作坊」讓民眾講自己地方的影像故事，建立地方歷史文化記憶資料庫，並且透過工作坊的操作，邀請民眾找出家裡寶貴的照片或影帶，說出自己與文物的故事。
工作坊預計6月11日在台南市南鯤鯓代天府舉辦，報名至6月8日止，詳情可至臺灣歷史博物館官方網頁或電話報名0988072477，也可至「歷史影像重返地方」粉絲專業查詢相關訊息。
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