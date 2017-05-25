觀光局允諾支持 大甲鐵砧山可望風華再現

2017-05-25 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集交通部觀光局、台中市政府等會勘，爭取中央框列2億元、分3年整體改造大甲砧山風景區，市府規劃以野營運動、海岸大草原、歷史劍井3大主題為重點，期待鐵砧山風華再見；交通部觀光局主秘林坤源允諾將全力配合支持。

台中市風景管理處長廖偉志表示，鐵砧山風景特定區面積達138.96公頃，市府今年準備向交通部觀光局特色加值計畫爭取4600萬元，明年再爭取4000萬元，共8600萬，以整建雕塑公園為主，因現有雕塑作品的擺放雜亂無章，未來將集中在右側，打造成戶外美術館，並設置探索遊憩場、大地藝術休憩空間及互動遊憩廣場，另將設置高架景觀步道，可眺望大安溪及台灣海峽；在遊客中心周遭則打造具有30個營位的露營區，預計今年底發包，明年6月完成。

另針對鐵砧山整體改造計畫，市府初步規劃成野營運動、海岸大草原、歷史劍井3大主題重點，重新活化鐵砧山遊憩環境及賦予新的發展主題與定位，未來透過與海線各旅遊點連結，打造海岸雙丘（探索與運動，鐵砧山與鰲峰山）。

蔡其昌希望鐵砧山能比照鰲峰山公園，一次完成整體規劃，並結合治水等一併改善鐵砧山崩塌問題，期待鐵砧山風華再現，希望交通部觀光局框列核定2億元經費、再分3年來執行，有助未來海線觀光、海線地區民眾生活機能及休閒生活品質的提升；交通部觀光局主秘林坤源則現場允諾，會全力配合支持。

台中市觀光旅遊局長陳盛山表示，鰲峰山及鐵砧山是海線雙丘，將朝「準國家風景區」的概念來推動，希望執行期能縮短，在一、兩年內儘速執行完畢，對海線觀光將助益良多。