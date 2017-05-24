| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

粽子也能變輕食！北醫附醫推3養生粽

2017-05-24  22:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週是端午節，為推廣「健康吃粽，養生不增重」，北醫附醫營養室推出雜糧肉粽、南瓜肉粽及南瓜素粽三款養生粽，熱量減半，讓粽子也能變輕食。

北醫附醫營養室臨床營養組李青蓉組長表示，粽子高熱量、高油脂，一顆傳統的糯米肉粽熱量約355大卡，相當於1碗半白飯的熱量，市售粽子通常屬於高鈉食物，若再加上沾醬等調味料，鹽分可觀，加上部份民眾對於糯米的消化能力較差，最好搭配青菜及蔬果食用，一餐以一顆為限，三高民眾，更應該控制，沾醬及調味料建議也是淺嘗即可。

若民眾在家想親手包粽子，則建議以瘦肉或杏鮑菇等取代肥肉，並以植物油取代豬油，減少熱量及鹽份攝取。

北醫附醫營養室蘇秀悅主任表示，這次推出的三款養生粽，雜糧肉粽熱量為330大卡，南瓜肉粽熱量為188大卡，南瓜素粽熱量140大卡，其中南瓜素粽只有半碗白飯的熱量，讓粽子也能變輕食。

廣告
  • 北醫附醫營養室推出雜糧肉粽、南瓜肉粽及南瓜素粽三款養生粽，熱量減半，讓粽子也能變輕食。（記者吳亮儀攝）

    北醫附醫營養室推出雜糧肉粽、南瓜肉粽及南瓜素粽三款養生粽，熱量減半，讓粽子也能變輕食。（記者吳亮儀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北醫學大學附設醫院 端午 粽子 養生
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：粽子也能變輕食！北醫附醫推3養生粽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.