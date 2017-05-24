粽子也能變輕食！北醫附醫推3養生粽

2017-05-24 22:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週是端午節，為推廣「健康吃粽，養生不增重」，北醫附醫營養室推出雜糧肉粽、南瓜肉粽及南瓜素粽三款養生粽，熱量減半，讓粽子也能變輕食。

北醫附醫營養室臨床營養組李青蓉組長表示，粽子高熱量、高油脂，一顆傳統的糯米肉粽熱量約355大卡，相當於1碗半白飯的熱量，市售粽子通常屬於高鈉食物，若再加上沾醬等調味料，鹽分可觀，加上部份民眾對於糯米的消化能力較差，最好搭配青菜及蔬果食用，一餐以一顆為限，三高民眾，更應該控制，沾醬及調味料建議也是淺嘗即可。

若民眾在家想親手包粽子，則建議以瘦肉或杏鮑菇等取代肥肉，並以植物油取代豬油，減少熱量及鹽份攝取。

北醫附醫營養室蘇秀悅主任表示，這次推出的三款養生粽，雜糧肉粽熱量為330大卡，南瓜肉粽熱量為188大卡，南瓜素粽熱量140大卡，其中南瓜素粽只有半碗白飯的熱量，讓粽子也能變輕食。