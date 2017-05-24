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嘉義規模5.0地震 台鐵降速、高鐵一度暫停

2017-05-24  22:09

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義地區晚間接連發生5次地震，最大規模5.0，高鐵一度受影響停車，目前確認無問題後已恢復行駛。

高鐵指出，晚間9點10分發生規模5.0地震，達到系統警告標準，有3組列車一度受影響停車，目前已恢復行駛。

台鐵局也表示，受到晚間9點10分5.0地震影響，列車通過地震區域時降速至30公里，第2班列車恢復到60公里，之後皆恢復速限行駛。

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  • 嘉義地區晚間接連發生5次地震，最大規模5.0，高鐵一度受影響停車，目前確認無問題後已恢復行駛。（資料照，記者黃旭磊攝）

    嘉義地區晚間接連發生5次地震，最大規模5.0，高鐵一度受影響停車，目前確認無問題後已恢復行駛。（資料照，記者黃旭磊攝）

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