立鴕鳥蛋慶端午 華山盼伸援手助獨居長輩

2017-05-24 20:47

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓獨居長輩們有個開心熱鬧的端午節，華山基金會台南市南區天使站今天舉辦「老玩童立蛋慶端午」活動，大家一起彩繪鴕鳥蛋、立鴕鳥蛋，提前與長輩們同樂慶端午。不過，目前長者端午關懷禮募集嚴重不足，志工們盼各界伸援手，一起守護厝邊的獨居長者。

華山基金會目前在全台設立377個愛心天使站，為三失（失能、失智、失依）長者提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務。其中，大台南地區預計在端午節前夕，送出近2000份關懷禮，包含粽子、麥片、養生芝麻糊、按摩器等用品，每份300元。華山站長目前募集尚不足4成，期盼各界善心人士共同協助，一起守護厝邊老人。愛心專線：（06）214-4165黃小姐。

今天包括台南市南區區公所區長朱棟、圖書館長洪玉貞、龍崗國小校長陳彥良等人也到場與長輩同樂。

朱棟肯定華山基金會對弱勢長輩的服務，他代表區公所認助40份關懷禮，希望透過拋磚引玉讓更多善心人士加入守護獨老的行列。龍崗國小校長陳彥良也現場認助20份關懷禮，市議員莊玉珠愛心不落人後，也主動表示願意加入支持關懷禮行列，讓每位長輩都能拿到端午關懷禮。