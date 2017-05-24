獵雷艦承造商 「陸上造船」蓋這個...

慶富新建衛武營榕樹廣場鋼表皮。（記者黃旭磊攝）

2017-05-24 20:51

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海軍獵雷艦承造商慶富造船，近期遭爆海外帳務疑雲，也被立委指稱進度拖延，少有人知，慶富除了造艦，也曾以「陸上造船」概念新建衛武營內部鋼板。

慶富於2014年打敗台船，拿下海軍「康平專案第二階段」計畫合約新建6艘獵雷艦，執行過程屢遭黑函攻擊，廠家疲於應付，少有人知，慶富新建衛武營榕樹廣場鋼表皮，曾完成亞洲最大陸上造船工程。

業界透露，亞洲沒有「陸上造船」概念案規模大於衛武營，造船業利用鋼板製作船殼與整體結構，材料本身對於建築外殼的設計條件來說，有相當優點，但衛武營採最低價採購執行，造價低、工期短，還要處理風力、地震力條件，簡直是不可能任務，發標初期沒廠商願意承接。

工程界指出，榕樹廣場施作面積達2萬3千平方公尺，慶富以超預算做法完成，3千片鋼板冷彎成型、現場安裝，而原招標時預估彈簧吊點數目3千點，實際增加至7838點，預算及工程難度都超標，堪稱世界上最大路上造船工程。

慶富對手中信造船，也以陸上造船概念建造高捷中央公園站雨庇，兩家業者拿下國艦國造訂單，慶富拿海軍合約，中信拿海巡署合約，但執行過程都不平順，中信執行台南艦案曾遭檢調約談。