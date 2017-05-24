清水祖師遶境 淡水地區5月30、31日交通管制

2017-05-24 19:37

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水清水巖清水祖師遶境俗稱「淡水大拜拜」，將在下週二（30日）、週三（31日）舉行，屆時淡水地區將實施交通管制。

淡水清水巖清水祖師出巡遶境包括農曆5月初5的暗訪，以及隔天的遶境。淡水警分局將在活動期間投入大量人力疏導交通。管制區域擴及淡金路以西、新春街以南、中正路以東，共計有14處管制點；管制時段為5月30日下午4點到晚上12點、5月31日上午9點到晚上12點；期間內除了住戶、公務車、救護車等彈性放行外，非淡水市區內的住戶汽車一律禁止進入管制區域。管制時段內，所有公車（含免費接駁公車）均改道不行經市區，起迄站都設在捷運淡水站前廣場。

新北市政府交通局提醒，如欲進入管制點時，需配合出示身分證明文件；外來遊客出發前務必先查詢管制動線，強烈建議利用大眾捷運運輸系統前往淡水市區。