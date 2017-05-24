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抗議「替建商減稅」 竹縣92％聯盟赴議會遞交連署書

新竹縣92%聯盟今天下午群集新竹縣議會外抗議。（記者黃美珠攝）

2017-05-24  21:10

［記者黃美珠／竹縣報導］抗議新竹縣議會5月4日通過由國民黨議員所提、調降「囤房者」的「非自用住宅稅率」，從現行的2％、2.5％改成1.6％是「替建商減稅」，「新竹縣92%聯盟」發起網路連署、人民議會公民論壇後，今天下午號召了數百名支持者，集體在新竹縣議會前陳情抗議，且由發起人、樹黨竹北市民代表許育綸遞交7000多份連署書給縣議會，希望用人民請願的力量，讓新竹縣的「非自用住宅」房屋稅率調整為至少2％。

新竹縣議會由議事組主任黃寶蓮代表議長張鎮榮出面接受請願。

勞動黨新竹縣議員高偉凱、綠黨新竹縣議員周江杰是引爆這波請願行動的關鍵，今天在請願現場雙雙深深鞠躬為請辭、沒有把任期做到好、做到滿，向支持者致歉。

他們是5月4日當天，為了2人前年底共同所提，調升新竹縣「非自用住宅」房屋稅率，對名下持有4間房屋以上的納稅義務人加重課稅的法案，在上路1年後於本月初被翻盤，高偉凱決定以請辭凸顯目前全新竹縣、甚至全國幫富人減稅、居住不正義的問題，周江杰毅然跟進。

今天到場參與抗議、請願的，除了新竹縣芎林鄉代鄭昱芸、新埔鎮代陳新源和范振葵、芎林關西多個村里長等鄉親及其支持者，2人所屬政黨黨主席或召集人、時代力量新竹黨部主委邱顯智、桃園蝸居聯盟召集人牛煦庭等也都到場聲援。

其中牛煦庭還以國民黨的年輕黨員身分站出來嗆新竹縣議會說，如果因為建商的遊說，議會就輕易放棄居住正義、租稅公平的價值，我們怎麼相信台灣的社會會有好的未來？

他還對新竹縣議會的國民黨黨團喊話，直言桃園的「非自用住宅」稅率，持有第4、第5戶的納稅義務人要繳2.4%的房屋稅，有第6棟以上房子的人要繳的是稅率上限的3.6%！桃園做得到，新竹也做得到！

所以他要呼籲新竹縣議會的國民黨黨團，要重新考慮人民的聲音，不要站在92%人民的對面，去保護8%的富商巨賈。

新竹縣議會議長張鎮榮受訪說，議會是民主合議制，是多數尊重少數，少數服從多數的民主之地。國人理財的習慣向來以買賣房產、股票、或是黃金等為主，在尊重市場機制下，不能污名化以買房當做理財方式的鄉親。

他直言，因為對法案的不同意見，要損失議會內2名優秀議員同仁他很遺憾，4日當天他和其他1、20名議員同仁一起慰留高偉凱和周江杰。但是今天演變成現在的局面，讓他對92%聯盟不無有「假公義之名，行反商仇富之實」的嫌疑。

張鎮榮也說，2名議員的辭呈，高偉凱在5日就已經遞出，議會收發組當日已經簽收、生效，近日就將送往內政部核備，周江杰的目前還沒接獲。

新竹縣議會今天下午不受前述請願活動影響，3點如時開議審查法案，但在開議前，多名縣府官員、議會議員及警衛們不約而同站在議會大門門內，看著門外請願民眾的喧囂，有人同情、有人遺憾、也有人不以為然。

但是1名資深的縣府官員直言，像高偉凱這樣風骨的政治人物，他是首見。

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  • 桃園市蝸居聯盟召集人牛煦庭以同為國民黨員身分，呼籲新竹縣議會的國民黨黨團，要重新考慮人民的聲音，不要站在92%人民的對面，去保護8%的富商巨賈。（記者黃美珠攝）

    桃園市蝸居聯盟召集人牛煦庭以同為國民黨員身分，呼籲新竹縣議會的國民黨黨團，要重新考慮人民的聲音，不要站在92%人民的對面，去保護8%的富商巨賈。（記者黃美珠攝）

  • 勞動黨新竹縣議員高偉凱（前左）、綠黨新竹縣議員周江杰（前右）為自己沒能做到好、做到滿，用深深鞠躬向所有支持者致歉。（記者黃美珠攝）

    勞動黨新竹縣議員高偉凱（前左）、綠黨新竹縣議員周江杰（前右）為自己沒能做到好、做到滿，用深深鞠躬向所有支持者致歉。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣92%聯盟發起人、樹黨竹北市代許育綸（右）把7000多份連署書遞交新竹縣議會議事組主任黃寶蓮（左）。（記者黃美珠攝）

    新竹縣92%聯盟發起人、樹黨竹北市代許育綸（右）把7000多份連署書遞交新竹縣議會議事組主任黃寶蓮（左）。（記者黃美珠攝）

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標題：抗議「替建商減稅」 竹縣92％聯盟赴議會遞交連署書


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