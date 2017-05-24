腸病毒蠢動 麥當勞叔叔帶學童勤洗手

屏東縣政府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，連續2天到校園內宣導洗手、個人尾聲等防治腸病毒的方法。（圖由屏東縣衛生局提供）

2017-05-24 16:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，今、明連續2天將到校園內宣導洗手、個人衛生等防治腸病毒的方法，衛生局指出，依過去資料顯示，每年腸病毒疫情從3月開始升溫，5、6月為高峰期，希望民眾、學童建立正確觀念，一起預防。

衛福部疾管署疫情監測資料統計，上週全國門、急診腸病毒就診人次共計4584人次，屏東縣為75人次，雖目前疫情仍處於低點，還未達預警值440人次，但每週仍有小幅度增加情形。

屏縣衛生局局長薛瑞元表示，腸病毒的傳染力極強，家中嬰幼兒常因父母或照顧者從戶外環境或公共場所將病毒帶回家中，經由接觸或飛沫而感染，幼兒喜歡咬弄的帶毛玩具，容易殘留或吃進含有腸病毒的口水，也是傳染媒介之一，因此民眾要特別注意自身與嬰幼兒的衛生習慣，大人返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前應以肥皂正確洗手。

衛生局也提醒，家中嬰幼兒如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往醫院接受治療，相關資訊也可至疾管署全球資訊網查詢或撥打1922（0800-001922）及屏東縣政府衛生局08-7380208、08-7388999防疫專線洽詢。