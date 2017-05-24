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大甲幸福里高鐵橋下西側步道 3個月內完工
2017-05-24 16:19
〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲區幸福里東明路高鐵橋下是當地農民通往國三苑裡交流道的捷徑，里長翁木榮多次向台中市議會議長副議長海線聯合服務中心主任楊永昌反映，爭取在高鐵橋下西側施設約1公里觀光步道及綠美化工程，近期將施工，預定3個月內完工，方便居民交通與農產運輸。
幸福里與苗栗縣交界，是台中市偏僻農村，高鐵橋下東側觀光步道已於去年底完工通車，受到居民好評。因東明路以北通往苑裡交流道的這段高鐵橋下西側土地未經整治，遍地亂石坑洞，荒廢閒置多年。楊永昌、蔡其昌服務處特助周鈺騏與市府人員會勘獲得共識，觀光局決定近期發包，預計3個月內完工，希望在8月底前通車。
楊永昌表示，這項工程由市府觀光旅遊局主辦，斥資5百多萬元，完成後的觀光步道，路長約1公里、寬5公尺，對當地農戶、農作物運輸及住戶的交通往來，可省下不少時間。
幸福里長翁木榮說，率同100多位里民連署陳請早日施設觀光步道，盼能儘早完工啟用，造福地方鄉親。
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