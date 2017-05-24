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力推智慧城市 北市8月試辦「無人小巴」

2017-05-24  15:49

〔記者何世昌／台北報導〕北市副市長林欽榮今日上午舉行記者會宣布，「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」正式通過市政會議，並透露現正發展智慧路燈、無人小巴等計畫。

智慧城市專案辦公室主任李鎮宇表示，國內並無相關驗車法令，正與經濟部中小企業處協商申請「實驗車牌」；若順利掛牌，預計今年八、九月起在信義路或仁愛路的公車專用道試營運。為降低風險，第一階段試營運最長為期三個月，期間不提供民眾搭乘。

林欽榮強調，無人駕駛的小巴士，台北很有需要，因為「一例一休」壓力，此可減少人力，亦能提升安全。詳細方案六月底出爐。

智慧路燈由中華系統整合公司、艾普仕公司、宣冠公司共同合作，將在內湖港墘路、洲子街試辦。除了照明，亦具備監測溫度、濕度、二氧化碳及PM2.5等功能。

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  • 北市副市長林欽榮（左）今日上午舉行記者會宣布，「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」正式通過市政會議，並透露現正發展智慧路燈、無人小巴等計畫。（資料照，記者鍾泓良攝）

    北市副市長林欽榮（左）今日上午舉行記者會宣布，「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」正式通過市政會議，並透露現正發展智慧路燈、無人小巴等計畫。（資料照，記者鍾泓良攝）

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