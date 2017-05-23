竹縣調降非自住房屋稅 民代號召納稅人抗議
勞動黨新竹縣議員高偉凱今晚在縣議會旁持續辦理「人民議會」行動，號召全縣92%的自用住宅房屋稅納稅義務人站出來抗議議會「砍弱勢福利、幫建商減稅」的行徑。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］選戰還沒到，新竹縣的選舉煙硝味卻在今晚提早爆開？！衝著國民黨新竹縣黨團所提，調降「囤房者」的「非自用住宅」房屋稅率從現行的2%、或是2.5%差別稅率改為1.6%的單一稅率，竟然在本月初以壓倒性優勢通過，且若沒有意外，今年7月就將上路，「造福」全縣僅8％、擁有4間房子以上必須繳納「非自用住宅」房屋稅者。
為此請辭的勞動黨新竹縣議員高偉凱、和綠黨新竹縣議員周江杰今晚持續在竹北、竹東2地宣傳造勢，號召全縣92%的自用住宅房屋稅「納稅義務人」一起站出來，明天下午2點鐘到新竹縣議會，對議會「幫建商減稅」的行徑表達抗議！
高偉凱和周江杰從17日起到今晚已連續舉辦5場：支持新竹縣「修正非自住住家用房屋稅率為至少2%」的公民論壇和人民議會行動。
樹黨竹北市民代表許育綸等也發起「新竹縣92%聯盟」，針對全縣92%只有自用住宅的房屋稅納稅義務人進行網路連署，明天下午2點整將在縣議會遞交人民請願書，要求修正「非自用住宅」房屋稅率至少2%。
高偉凱今晚向所有到場者致歉，他應該做好、做滿，不該為自己前年底所提、調升非自用住宅房屋稅率的法案被扳倒而辭職，但只有這樣的動作才能凸顯出目前新竹縣乃至全台減富人稅、與居住不正義的問題。他希望藉此影響鄉親改變投票行為。
他說，這個問題就是，明明在議會外面有92%的人無法擁有3間以上的房子，成為「非自用住宅」稅率的納稅義務人，但是進入到議場內，這92%的納稅義務人卻成了8%的弱勢。
高偉凱說，新竹縣議會這次通過的調降案，全縣擁有3間以上房子的受惠戶佔了納稅義務人的8%，議會替這8%的人「節稅」7000多萬，而其中有165戶的建商就省稅3000多萬。擺明議會在縣府砍弱勢福利的時候，卻通過法案「幫建商減稅」，高偉凱希望92%未來有更多候選人出來並得到鄉親的支持。
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標題：竹縣調降非自住房屋稅 民代號召納稅人抗議
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