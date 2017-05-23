假修繕祖墳真改建、擴建 新埔新北里民怒
新埔鎮公所表示，舊墓墓碑只有成人小腿高，羅姓地主假修繕真原地改建、擴建，現在的墓碑比1個人高，明顯違規還不聽制止，挑戰公權力。（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮新北里出現濫墾、濫葬。被指控的桃園市羅姓地主去年底以修繕祖墳名義雇工改建、擴建，被縣府撤銷修繕許可證後持續施工，對新埔鎮公所的制止不予理會，從申請修繕的55平方公尺，到今天被縣府農業處查報違法開挖已有189平方公尺，引發當地居民眾怒群集抗議，警方到場蒐證維安，羅家也不斷反蒐證，並質疑「何以他們可以進入我家土地」。
羅姓地主1家強調，他們家族在當地有超過百年的祖墳需要修繕，現場大約1000坪是他們家的土地。他們合法申請獲准後，並沒有收到撤銷修繕許可的公文。除此之外對於外界其他的質疑，一概拒答，只是輪流持手機蒐證抗議者的發言和影像。
由於現場只見1座新蓋、疑似祖塔的構造物和墓碑，再加上公所有在新建的墓碑前公告其修繕許可已被縣府撤銷，因此羅家人的「祖墳說」和「沒收到公文說」，立刻引發到場居民們的不滿。
1名70幾歲阿婆說，她世居在當地，現場原是1片茶園，她從小在那裏採茶到大。大約10年前羅家買入才廢耕、改種樹、且開挖道路，直到最近1、2個月，大家才恍然大悟，原來他們在偷蓋納骨塔。
新埔鎮公所民政課直言，他們去年11月接獲羅家用年久失修、龜裂斑駁為由申請修繕祖墳，實勘發現現場確有古墳。不過，僅及成人小腿度高的墓碑，上面的字跡已淡去無法辨識，規模大小研判應有10幾個納骨罈在裡面。
縣府民政處表示，他們去年12月依法審核，且在羅家切結保證下，原則許可他們依原樣貌、面積，採原來或相近材料修繕，不准加大、加高。
而當時丈量的總面積是55平方公尺，沒想到羅家卻把舊墳挖了改建，今年4月中公所接受陳情去查報，就發現開挖面積已到100平方公尺，就連原來據以申請的舊墓和舊墓碑都已經現場找不到。
所以該處在4月27日撤銷原來的修繕許可證，今天約談羅姓地主後，將開罰3萬到15萬不等，且要求限期回復原狀。如果持續挑戰公權力將按次連罰。
今天下午到場會勘的縣府農業處山保科官員當場也告訴羅家，他們未經申請擅自開挖，不含民眾指控的聯外道路在內，違規面積就有189平方公尺，將裁罰6萬到12萬不等，同樣必須限期植生，否則也會被按次連罰。
另外山保科官員也直言，濫挖後如果造成水土流失的事實，另將觸犯刑罰，可以移送法辦。
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羅家去年底據以申請修繕的祖墳外觀，新竹縣政府民政處表示，羅家假借修繕之名行改建、擴建之實，還不聽鎮公所勒令停工的制止，已撤銷其祖墳修繕許可證且將依法開罰。（記者黃美珠翻攝）
羅家去年底申請修繕的祖墳墓碑字跡無法辨識，新埔鎮公所民政課表示，原墓碑只有成人小腿高。（記者黃美珠翻攝）
新竹縣新埔鎮新北里鄉親拍到羅姓地主以修繕祖墳為名，實際雇工進行改建、擴建的行為。（記者黃美珠翻攝）
新竹縣新埔鎮新北里鄉親拍到羅姓地主以修繕祖墳為名，實際雇工進行改建、擴建的行為。（記者黃美珠翻攝）
新竹縣政府農業處山保科官員（前右）明確對身旁的羅姓地主家人等在場者說，羅家未經申請許可就開挖山坡地，將面臨至少6萬元罰款，且限期植生做水保。（記者黃美珠攝）
涉嫌違規改建且擴建祖墳的羅姓地主，其兒子（左）出示手機裡面祖墳的照片供新竹縣政府農業處官員（右）了解。（記者黃美珠攝）
新竹縣新埔鎮新北里6鄰當地住戶（面對鏡頭戴帽者）對地主夫妻（背對鏡頭右2、左2）抗議說，她從小在現場採茶到老，哪來墳塚？（記者黃美珠攝）
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