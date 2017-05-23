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歐尼爾也曾登封面 全聯：有取得肖像權！

2017-05-23  19:29

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心今天（23日）傳出擅用導演吳念真的照片作為DM封面，網友隨後翻出NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也曾登上封面，有人甚至直接到歐尼爾的臉書告狀，對此全聯表示，這些肖像有取得授權。

多名台灣網友今天到歐尼爾官方臉書貼出全聯該期DM封面，並以英文詢問歐尼爾是否有幫全聯代言，其他人則跟進喊「開吉（告）」，另外包括侯佩岑、浩角翔起等藝人也曾登上封面，事件引起軒然大波。

針對網友質疑肖像權問題，《三立新聞網》報導，全聯回應稱這些名人的肖像權使用，都有取得授權，請網友不用再繼續猜測。

另外全聯也在傍晚發出聲明，向吳念真表示歉意，並將持續與吳念真導演聯絡，以尋求表達歉意方式。聲明也坦言內部作業有嚴重疏失。

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  • 美國NBA傳奇球星歐尼爾也曾「登上」全聯DM封面。（圖擷取自PTT）

    美國NBA傳奇球星歐尼爾也曾「登上」全聯DM封面。（圖擷取自PTT）

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