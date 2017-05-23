機捷變錢坑？ 議員批：北市要買單

2017-05-23 18:06

〔記者陳紜甄／台北報導〕由桃園捷運公司營運的機捷， 昨日台北市議員王鴻薇在交通部門質詢，機捷營運至今，每日營運人次四到五萬人次，至今已虧損18億，達資本額50%，怎麼養得起一條捷運？機捷未來勢必要增資，但台北市為股東之一，佔股六％左右， 是不是要跟進？她說，一旦機捷營運狀況不佳，是不是他們虧，我們也要跟著虧？

北市交通局副局長鄭佳良表示，機捷虧損是由於營運延宕造成，機捷目前沒有提增資計畫。另外，交通局長張哲揚表示，看機捷提出的增資計畫如何，如果狀況不會改善，不要去增資比較好。

王鴻薇指出，北捷日運量兩百萬人次，需靠業外收入，才能轉虧為盈，但機捷日運量人次才五六萬，營運上勢必要注意，畢竟「這是用納稅人的錢」。

北市交通局副局長鄭佳良表示，桃捷虧損是因延宕通車造成，北市府佔有桃捷股權6.67%，目前桃捷沒有提出增資計畫。北市交通局長張哲揚說，未來若桃捷提出增資，在營運狀況沒有改善前，不要增資比較好。