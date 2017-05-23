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斥資6000餘萬 台中原梧棲官吏派出所及宿舍修復開工

2017-05-23  17:12

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲老街最具看頭的建築「原梧棲官吏派出所及宿舍群」，是全台唯一同時保存派出所、宿舍群及防空洞的警察機構古蹟，因年久失修，市府文化局編列6300萬元進行修復，今日開工，修復範圍為官吏及宿舍建築群修復、防空洞、周邊管線、景觀及遊客中心等工程，預計107年底完工。

上午市長林佳龍由文化局長王志誠陪同下出席修復工程開工典禮，市議員王立任、楊典忠、顏莉敏、尤碧鈴及多名里長共襄盛舉，敲槌破瓦啟動開工儀式。

林佳龍指出，梧棲官吏派出所興建於明治32年（西元1899年），並於昭和6年（西元1931年）進行重建，達到今日的建築規模，迄今已有80年歷史，保存完整，是全台唯一同時保存派出所、宿舍群及防空洞的警察機構古蹟，具有獨特地位，因此指定為市定古蹟，由於建築已老舊，市府在市議員支持下，編列6300萬元預算進行修復，希望讓它再生。

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  • 梧棲老街最具看頭的建築「原梧棲官吏派出所及宿舍群」，將施工修復。（記者張軒哲攝）

    梧棲老街最具看頭的建築「原梧棲官吏派出所及宿舍群」，將施工修復。（記者張軒哲攝）

  • 「原梧棲官吏派出所及宿舍群」舉行修復工程開工典禮。（記者張軒哲攝）

    「原梧棲官吏派出所及宿舍群」舉行修復工程開工典禮。（記者張軒哲攝）

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