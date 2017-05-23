網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」

美國NBA傳奇球星歐尼爾也曾「登上」全聯DM封面。（圖擷取自PTT）

2017-05-23 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心傳出擅自使用導演吳念真的照片作為DM封面，引起軒然大波，網友也翻出美國NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也曾「登上」全聯DM封面，更有網友在歐尼爾的官方臉書貼上該期全聯DM封面，告知歐尼爾此事。

有多名台灣網友到歐尼爾的官方臉書貼上該期全聯DM封面，並用英文詢問歐尼爾是否有幫「這間台灣超市」（全聯）代言，其中有一名網友表明自己發現全聯在商品型錄上使用歐尼爾照片，他詢問歐尼爾：「這是你或你的經紀公司批准的嗎？」網友們的留言也等於讓歐尼爾「登上」全聯封面一事在全世界曝光。

許多台灣網友也到該則留言底下討論，紛紛表示：「大王告！」、「開吉！！」、「大吉大利！」也有人附上全聯在官網上所張貼的歐尼爾「封面人物」專題，而截至目前為止，網友該則留言仍是歐尼爾該則貼文中「按讚數」最高的留言。