網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
2017-05-23 16:35
美國NBA傳奇球星歐尼爾也曾「登上」全聯DM封面。（圖擷取自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心傳出擅自使用導演吳念真的照片作為DM封面，引起軒然大波，網友也翻出美國NBA傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也曾「登上」全聯DM封面，更有網友在歐尼爾的官方臉書貼上該期全聯DM封面，告知歐尼爾此事。
有多名台灣網友到歐尼爾的官方臉書貼上該期全聯DM封面，並用英文詢問歐尼爾是否有幫「這間台灣超市」（全聯）代言，其中有一名網友表明自己發現全聯在商品型錄上使用歐尼爾照片，他詢問歐尼爾：「這是你或你的經紀公司批准的嗎？」網友們的留言也等於讓歐尼爾「登上」全聯封面一事在全世界曝光。
許多台灣網友也到該則留言底下討論，紛紛表示：「大王告！」、「開吉！！」、「大吉大利！」也有人附上全聯在官網上所張貼的歐尼爾「封面人物」專題，而截至目前為止，網友該則留言仍是歐尼爾該則貼文中「按讚數」最高的留言。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…
- 網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
- 端午快到了 越南粽、柬埔寨粽飄香
- 端午連假去哪裡？快來墾丁追星吧！
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- 中職》張志豪歸期近 史總：100％康復就歸隊
- 火鍋店被控「桌牆爬螞蟻」5缺失 KID回應...
- 摸一次不夠 再摸一次 色狼判拘40日
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- 大平霧輕軌工程 最快7月啟動規劃
- 日職》挑戰史上首位「四割男」 近藤健介來勢洶洶
- 華榮市場共構案 北市議員槓官員
- AV女優北一女「小綠綠」上身 H乳撐爆制服
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 業成擴充產能 進軍OLED模組
- 土豪富二代與阿嬌爆緋聞 被傳已分手網紅女友
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 《自由廣場》大一學生談政大蔣銅像
- 阿達遭春風飛刀暗算 是因這件事
- 蔡啟芳嗆「斷絕父子關係」 蔡易餘：我爸是講幹話之王
- 美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康
- 國民黨團再杯葛 民進黨團：吳敦義快整合黨團
- 中國矮化我主權 府：無法認同也不接受
- 頭城海灘疑似有人跳海自殺 警消搶救
- 樂視網傳權鬥 賈躍亭辭總座 專任董座
- MLB》金鶯主場第125轟 瓊斯破隊史紀錄
- 棒球追夢人》萊恩腦麻孫 屹立投手丘
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- MLB》前天埋壘被趕出場 吉拉迪今被裁判比讚（影音）
- 民團立看板籲嘉義縣市合併 涂醒哲：時機不對
- 提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
- 〈旅遊的滋味〉到秋田內陸鐵道追火車
- 他從Burberry跳槽！ 英國男人要有新衣服了
- 離職員工通匪 假車禍劫整車手機
- 性侵外拍女模 「攝」狼起訴
- 東森遭爆董事長3高層洩密 發聲明反擊
- 大帝「也是人」！下半場大當機
- 石化人才大斷層 以實習年薪50萬向學子招手
- （現場影音）爆炸聲震天響 亞莉安娜粉絲尖叫翻欄杆倉皇逃難
- 豬哥亮人亡債滅 告別式不派「暗樁」盯場
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 埔里面臨缺水 年底前建淨水廠
- 高中選秀過來人╱陳子豪︰交手幾次 罩門就曝光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網友湧入歐尼爾臉書PO全聯封面 高喊「開吉」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分