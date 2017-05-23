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審查街頭藝人被批刁難、不尊重 評審：誤解

2017-05-23  15:58

〔記者張凱翔／台北報導〕「台北市街頭藝人考試」遭網友抨擊刁難、不尊重表演者引發軒然大波，經查發現該名評審為台北藝術大學藝術資源暨教育推廣中心主任曾介宏。曾表示，當天他和發文抨擊的網友William Lü互動過程不到三十秒，未料會被情緒字眼寫成長篇大論、放上他照片；針對評審態度問題，曾表示考試過程中比較不會有表情避免對考生造成干擾，可能被誤解為不尊重。

網友William Lü在臉書發文抨擊，上週末的「台北市街頭藝人考試」當中有位「特別的評審」很不尊重表演者，不僅在參加者表演過程中數度打斷對方，且不時會與其他評審聊天或者中途離席；臉書內容也附上該名評審的照片，經查該評審是台北藝術大學藝術資源暨推廣教育中心主任曾介宏。

曾介宏說，當日William Lü是在組別更換的過程中衝過來跟他要名片想交換意見，但曾認為為若評審主動給名片，後續恐怕會有爭議，所以沒有提供，兩人前後互動不到30秒，結果就被用情緒字眼寫成長篇大論，還放上他的照片，讓他相當無奈又遺憾。

針對William Lü質疑曾介宏在參加者表演過程中數度打斷演出，曾表示因為考試時間有限，為了盡量了解表演者的各種可能性，而非讓表演者只有一種呈現的機會，評審會希望藝人若上街頭表演唱歌，不要一整年下來只唱同一首歌，而是希望表演有多元性，這部分被解讀為刁難參加者，同樣是誤解。

至於William Lü質疑曾介宏在評審過程中不時聊天與中途離席，曾則回應，審查過程中評審不可能不交換意見；另外，因為是街頭藝人的審查，所以要盡量模擬街頭表演現場，委員也不會都排排站在表演場前方。

文化局表示，曾介宏已擔任多年評審，審查結果也都相當公正，操守也沒有問題，目前並沒有考慮更換的問題，該局也將針對民眾的疑問，去釐清當天的狀況，事實上街頭藝人審查的過程都有全程錄影。曾介宏也說，明年文化局若找他擔任評審，他還是會願意。

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  • 「台北市街頭藝人考試」遭網友抨擊刁難、不尊重表演者引發軒然大波，評審表示是誤解。（William Lü臉書公開圖片）

    「台北市街頭藝人考試」遭網友抨擊刁難、不尊重表演者引發軒然大波，評審表示是誤解。（William Lü臉書公開圖片）

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