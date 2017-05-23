樹林、鶯歌一帶約18萬戶 27日停水22小時

2017-05-23 15:22

〔記者何玉華／新北報導〕台灣自來水公司配合台電施工，鶯歌、樹林等區將於27日上午8點起至28日上午6點止停水，停水時間22小時，估計新北市將有18萬戶受影響。

台灣自來水有限公司第十二區管理處，配合台電辦理「松樹~介壽分歧水頂69KV線」施工停電作業，27日上午8點起至28日6點將停水22小時，停水區域包括鶯歌全區、樹林全區、三峽區：溪南里、溪北里、溪東里、成福里、竹崙里、安坑里、龍學里、龍恩里，含北大重劃區；泰山區：山腳里、福泰里、福興里、楓樹里、同榮里、同興里、全興里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里、貴和里；新莊區：合鳳里、祥鳳里、雙鳳里、丹鳳里、國泰里、營盤里、福營里、富民里、富國里、裕民里、龍鳳里、龍福里、建安里、建福里、後港里、後德里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里、保安里、圳福里、西盛里；板橋區：溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里。

水利局提醒，民眾預先儲水備用，停水期間請配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。

配合此次停水，設有8處臨時供水站：泰山區泰林路2段347號、鶯歌區國際一路175號前（朝陽街口）、鶯歌區湖山路71巷口、三峽區介壽路3段200巷口、樹林區公所前、樹林區山佳街28號（山佳火車站廣場）、樹林區保安街2段45巷21弄路口、新莊區新北大道七段225號，免付費查詢專線：1910。