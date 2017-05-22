直腸癌聽信偏方 直徑20幾公分腫瘤竄出肛門

2017-05-22 21:47

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師吳元宏今日在臉書上貼出一張腫瘤布滿肛門的驚悚照片，他受訪時表示，據病人說法，因為聽信某許姓醫師主張不要開刀，而是要求做氣功等另類療法，造成病情延誤，竄出肛門外的腫瘤大小直徑達20幾公分，連坐都無法坐，且飄出的異味臭氣沖天，根本救不了，就這樣病逝。

吳元宏指出，據病人說法，該名患者2009年7月在基層診所確診直腸癌，接著到和信、北榮、林口長庚等醫院求診，均建議手術治療，接著又到某位曾經有罹癌、出書的許姓醫師診所就醫，該名醫師主張不要開刀，建議病人做氣功，並購買電解水等產品，沒想到在花了上百萬元進行這些療程後，腫瘤卻不幸復發，2012年8月帶著直徑長達20幾公分的腫瘤來到北榮就診，卻已經救不了，最後因為癌細胞遠端轉移而在2013年初死亡。

吳元宏強調，該名患者因為肛門外長出直徑20幾公分的腫瘤，無法坐著，只能趴著，若要坐的話，必須要使用中間挖空的氣墊，且飄出類似死魚的味道，真的很臭，不用在病房就可以聞到，強調此次會跳出來說，是因為豬哥亮的事情，加上來診有2、3成的病人接受過另類療法，並有1、2成的病人完全放棄正規治療，站在醫師的角度，真的完全不能接受。

吳元宏強調，若是該名患者當初接受手術治療，估計5年存活率可達7、8成，因此呼籲相關病人一定要接受正規療程，不要聽信偏方。

對此，被點名的許姓醫師直言，要把個案完全講出來才能知道，否則怎麼回答？聲稱自己看了2萬多人，已經有4500多人死亡，哪裡知道誰是誰？並強調自己從來沒有告訴病人拒絕化療、放療，或是應該做什麼，通通沒有強調，而是好東西要跟病人分享而已，選擇權仍是在病人手中。

衛福部醫事司科長呂念慈說，衛福部有掌握許姓醫師的狀況，並曾經告知地方衛生局處理，只是最後「不了了之」，強調若醫師行為涉及詐欺，受害者需要蒐集證據，地方衛生局及檢調單位就會進一步介入調查。