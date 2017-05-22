童軍大露營人數銳減 苗縣暑期大手牽小手露營傳停辦
2017-05-22 21:16
苗縣年度童軍男女大露營參加人數比去年少。（記者許展溢攝）
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣一年一度「全縣男女童軍大露營」，今天上午在造橋鄉香格里拉樂園展開，今年有137位國中生參加，但人數比往年銳減，成了眾人關注焦點。主辦單位苗栗縣政府遭疑，全因沒經費造成。此次擔任營主任的大同高中退休校長、苗栗縣童子軍教育學會理事長魏早炯說，人數減少是遇上國中會考剛結束。
今年大露營，苗縣共13所國中137位學生參加，較去年約少了50位學生，魏早炯說，主要是前2天國中會考，間接影響參加人數。強調大露營意義是，透過童軍精神，辦理生命教育探索，從中透過各項活動，結合生命教育，讓學生親自體驗，同時能內化自己行為，未來成為一位優秀好國民。
竹南國中校長胡文生說，活動聚集不同學校學生，期待孩子們透過活動，進行校際交流。
另外，每年暑假舉辦的「大手牽小手」露營活動，將邁入第12年，外傳因苗栗縣政府財政困窘，今年將首度停辦。苗栗縣縣長徐耀昌妻子、苗栗縣女童軍理事長蔡麗卿表示，大手牽小手是大家的期望，確實縣府財政困難，今年會不會辦還不確定，但為了符合大家期望，還是希望能實現，照常舉行。
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