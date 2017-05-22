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2校又變3校？ 高雄科技大學整併再生波折

高雄海洋科技大學與高雄第一科大合併案爭議不斷。（資料照）

2017-05-22  17:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄科技大學整併再生波折，原本由高雄海科大併高雄第一科大的「兩校合併」議案，又傳出當初棄權的高雄應用大學又想要加入，重提「三校合併」？

高雄海科大教師會今天發出聲明指出，高應大校友會日前行文行政院，要求暫緩核定高雄第一科技大學與高雄海洋科技大學合併為「國立高雄科技大學」。

而教育部已依處理程序發文要求高應大於5月底將參與3校整併的校內溝通結果函復，恐使合併案再添變數，海科大教師會認為，而今如果再討論高應大重新加入的議題，將嚴重出現程序正義與行政信賴原則之疑慮。

主張高應大若仍願意參與合併，應再另行啟動高雄科技大學與高雄應用科大合併程序，如此才真正符合程序正義。

高雄海科大和高雄第一科技大合併「高雄科技大學」案，教育部已送行政院核定，原預計8月掛牌招生，月前突遭海科大校友會指控教育部違法後，呈現力主合併的海科大教師會和反對合併的校友會意見對立，目前全案仍待行政院審理。

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