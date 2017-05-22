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讓魚市場變得更好逛！台東縣推動改善計畫

新港區漁會魚市場將進行第二期改善計畫。（記者張存薇攝）

2017-05-22  14:58

［記者張存薇／台東報導］台東縣富岡、新港魚市場逐漸轉型為觀光魚市場，台東縣政府推動魚市場交易環境改善計畫，新港區漁會魚市場加強魚貨不落地、改善排水，富岡魚市場將增設公有停車格、整理魚市攤商區，除了讓生鮮魚獲品質更穩定，也讓遊客能逛得更安心！

縣府農業處漁業科指出，新港漁港拍賣場整建第1期工程包括魚貨不落地交易平台優化、改善魚市場排水環境、集中廢棄物收受管道，已於近日完工，第2期計畫包括市場用水管路及產銷環境改建，正提報計畫中。

富岡漁港魚市場部分，漁業科說明，改善工程正進行設計，預計6月發包、12月底前完工，改建富岡漁港魚市場棚架及拍賣地坪，並增設鄰海閒置空間停車格。

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  • 富岡魚市場是許多民眾選購生鮮魚獲的首選。（記者張存薇攝）

    富岡魚市場是許多民眾選購生鮮魚獲的首選。（記者張存薇攝）

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