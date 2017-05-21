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獨家》扯！故宮展櫃門戶大開 珍貴銅器外曝

2017-05-21  21:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕讀者向本報爆料指出，今天（21日）上午10點多左右，故宮中國歷代銅器展的305展廳，有一個展櫃竟然門開開，玻璃櫃裡面的銅器就這樣暴露在外面，很多經過的遊客都有目擊，後來故宮開始疏散遊客，不知道文物是否有失竊或被調包？民進黨立委何欣純表示，故宮號稱國際級博物館，竟然發生這種事情，表示管理鬆散。民進黨立委蘇巧慧說，「這種管理品質，以後哪個國家敢借我們展品？」

立法院22日將繼續處理106年度中央政府總預算案有關國立故宮博物院主管預算（公務預算）專案解凍案10案及書面解凍案26案。不過故宮卻連出包，今天上午國民黨立委陳學聖爆料，故宮文創商品涉及侵權知名設計師的珠寶別針，沒想到上午同時間故宮又發生展櫃打開的事件。

民進黨立委何欣純聽到後直呼，這實在是太離譜了！不管展櫃是自己彈開還是被人為打開，負責故宮文物安全的主管都應該要主動對外說明，如果沒有主動說明，是否是意圖要內部掩蓋事件？故宮號稱國際級博物館，竟然發生這種事情，表示管理鬆散。故宮回應說可能是鎖太老舊，那該換就要換，應該要有SOP機制。

民進黨立委蘇巧慧也認為，展櫃打開後還有許多遊客看到，表示故宮反應慢半拍，如果真的要力拼世界前幾大博物館，這種事根本不應該發生。「這種管理品質，以後哪個國家敢借我們展品？」

蘇巧慧說，明天要繼續處理故宮公務預算解凍案，既然明天故宮院長會到立法院，這些問題都應該要當面說清楚。

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  • 故宮今天發生離譜事件，珍貴銅器的展櫃居然門戶大開，故宮反應慢半拍且未對外公開說明。（資料照，記者鹿俊為攝）

    故宮今天發生離譜事件，珍貴銅器的展櫃居然門戶大開，故宮反應慢半拍且未對外公開說明。（資料照，記者鹿俊為攝）

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