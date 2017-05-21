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媽祖遶境撞期國中會考 經過學校「靜悄悄」

2017-05-21  19:05

〔記者李忠憲／台中報導〕國中教育會考今天最後一天，考場之一的中港高中因會考與台中港浩天宮媽祖遶境活動撞期，校方擔憂活動燃放鞭炮及鑼鼓聲影響學生作答，請學生協助街頭舉牌，隊伍經過時竟也配合「悄悄」經過，讓校方直呼「感謝媽祖婆顯靈！」。

中港高中教務主任歐靜瑜老師表示，在得知浩天宮遶境與會考撞期時，她與許多老師都如臨大敵，雖有事先跟廟方溝通協調，廟方也在網站上貼公告，提醒善男信用及隊伍，經過學校時千萬別放鞭炮等，但她們前一晚還是擔心得睡不著覺。

她說，應該是媽祖婆有顯靈保佑這些學生吧，學校一早派人在街頭舉牌，提醒隊伍不要燃放鞭炮。果然，媽祖遶境隊伍行經校園附近時，竟無聲遶境通過。老師們直呼「感謝媽祖婆顯靈！」

她還說，地方廟會活動也能夠體恤民情及配合附近民眾的需求，這樣的情況與本次會考的作文題目不謀而合，是最好的示範。

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  • 浩天宮媽祖遶境隊伍經過學校周邊，果然沒有人燃放鞭炮。（中港高中提供）

    浩天宮媽祖遶境隊伍經過學校周邊，果然沒有人燃放鞭炮。（中港高中提供）

  • 廟方在官網上提醒經過學校時，信眾不要燃放鞭炮。（取自台中港浩天宮官網）

    廟方在官網上提醒經過學校時，信眾不要燃放鞭炮。（取自台中港浩天宮官網）

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