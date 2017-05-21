棋逢敵手！台灣棋院天元賽挑戰賽首局 清大開賽

台灣棋院第16屆天元挑戰賽首局在清大登場，由林士勛（左）六段挑戰衛冕者王元均（右）天元。（記者洪美秀攝）

2017-05-21 16:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣棋院第16屆天元賽挑戰賽第一局今天在清華大學開賽，由林士勛六段挑戰衛冕者王元均天元。這也是天元賽挑戰賽首局第2度在清大開賽，是一場難得的「棋」逢對手的好賽局。

清大表示，這次的挑戰者林士勛六段是年輕新銳，今年20歲，曾獲第15屆東鋼盃冠軍、去年中正盃冠軍。在本屆天元賽循環圈中，以6勝1負成績，獨占鰲頭，也是他職棋生涯中第一次進入國內兩大賽即天元賽與棋王賽的決賽。而衛冕者王元均是現今台灣職棋第一人，握有天元與棋王兩大頭銜，也是清大經濟系二年級學生。

第16屆天元挑戰賽第一局今天在清大舉行，邀請陳永安六段擔任棋證，主持猜子。其後2位對局者，便移師清大旺宏圖書館清華書房對弈，吸引不少喜愛圍棋的好手來觀摩，尤其是兩人的棋藝都很高，是場高手對決的好棋局。

清大表示，除了可觀棋局，在旺宏圖書館1樓閱報區也有職業棋士1對多指導棋，邀請王湘傑三段、黃丞毅三段、許皓鋐三段、黨希昀二段、許長正二段、魏豪廷二段、林子元二段及業餘高手賴宥丞來對奕，除許皓鋐三段是新竹棋手外，其他都是清大的校友或學生。

此外，交大資工系吳毅成教授也在圖書館1樓清沙龍舉辦演講會，講題是從AlphaGo看人工智慧與圍棋，吳毅成教授是六子棋的發明人，與團隊多年來發展許多棋牌類遊戲的人工智慧程式，還擔任中華民國人工智慧學會理事長。

他的實驗室所研發的人工智慧程式CGI在短短1年研發後，就已成功挑戰職業棋士，成績令人囑目。下週AlphaGo將與中國第一人柯潔對弈，也是場精采的棋賽。