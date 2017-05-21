棋逢敵手！台灣棋院天元賽挑戰賽首局 清大開賽
2017-05-21 16:41
台灣棋院第16屆天元挑戰賽首局在清大登場，由林士勛（左）六段挑戰衛冕者王元均（右）天元。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣棋院第16屆天元賽挑戰賽第一局今天在清華大學開賽，由林士勛六段挑戰衛冕者王元均天元。這也是天元賽挑戰賽首局第2度在清大開賽，是一場難得的「棋」逢對手的好賽局。
清大表示，這次的挑戰者林士勛六段是年輕新銳，今年20歲，曾獲第15屆東鋼盃冠軍、去年中正盃冠軍。在本屆天元賽循環圈中，以6勝1負成績，獨占鰲頭，也是他職棋生涯中第一次進入國內兩大賽即天元賽與棋王賽的決賽。而衛冕者王元均是現今台灣職棋第一人，握有天元與棋王兩大頭銜，也是清大經濟系二年級學生。
第16屆天元挑戰賽第一局今天在清大舉行，邀請陳永安六段擔任棋證，主持猜子。其後2位對局者，便移師清大旺宏圖書館清華書房對弈，吸引不少喜愛圍棋的好手來觀摩，尤其是兩人的棋藝都很高，是場高手對決的好棋局。
清大表示，除了可觀棋局，在旺宏圖書館1樓閱報區也有職業棋士1對多指導棋，邀請王湘傑三段、黃丞毅三段、許皓鋐三段、黨希昀二段、許長正二段、魏豪廷二段、林子元二段及業餘高手賴宥丞來對奕，除許皓鋐三段是新竹棋手外，其他都是清大的校友或學生。
此外，交大資工系吳毅成教授也在圖書館1樓清沙龍舉辦演講會，講題是從AlphaGo看人工智慧與圍棋，吳毅成教授是六子棋的發明人，與團隊多年來發展許多棋牌類遊戲的人工智慧程式，還擔任中華民國人工智慧學會理事長。
他的實驗室所研發的人工智慧程式CGI在短短1年研發後，就已成功挑戰職業棋士，成績令人囑目。下週AlphaGo將與中國第一人柯潔對弈，也是場精采的棋賽。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 謝金燕望天喊：爸我愛你！《姐姐》忍痛秀變裝
- 不滿女友分手 惡男性侵、拍裸照判刑4年
- 陳孝萱露深V熱舞 「他」看了吃醋大罵
- 直播主私訊露點照吸買氣 事後不理遭男粉絲散布
- 曾沛慈開唱秒殺 放話十八般武藝謝票
- 大菜市的興衰
- 科技農報》永續農業有機不是唯一，生物多樣性才是關鍵
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- （影音）豬哥亮謝金晶父女情深 3年前手寫信讓豬紅了眼眶
- （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
- 女星大曬比基尼孕照 辣到看不出四月肚
- 這名水電工怪怪的…偷剪電線被識破
- 美：龐大軍售 協助沙烏地對抗伊朗惡勢力
- 中職Live》廖文揚、伍鐸演三振秀 前3局0：0
- 天王級法事馬拉松 辦豬哥亮後事家屬累翻
- 義工團助修屋 師生行善重逢
- 去年餐會阿扁待「小房間」 呂秀蓮：夠難看了...
- 成龍溼地藝術節 就地取材創作
- 王子60億遺產由6人繼承 逾45個冒牌貨騙不到錢
- 會考首日桃園違規29件 都是「老毛病」
- 護樹團體「隨行抗議」 突襲柯文哲
- 趙藤雄看房市：最壞時光已過
- 馬刺主場求勝阻勇士聽牌 今日賽事預告與轉播
- 《太陽的後裔》的她結婚 宋仲基義氣待到結束
- NBA》施了魔法！「浪花弟」將連勝歸功簽名吐司機
- 薩德系統好夯！ 沙烏地阿拉伯也要部署了
- 今日MLB戰績
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 全國最先登場 大園海上賽龍舟
- 《路透》專訪 陳時中：盼盟友無懼中國威脅挺台參與WHA
- 自由廣場》放下政治才是大學
- 老師請假7年 新校長沒見過
- 齲齒率攀升 屏學童潔牙比賽
- 疑繞境鞭炮餘燼釀災 垃圾車竄火舌
- 吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
- 黑嘉嘉開球 史總︰她才15歲嗎？
- 缺錢買毒盜走高價藝品 主謀判刑1年半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：棋逢敵手！台灣棋院天元賽挑戰賽首局 清大開賽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分