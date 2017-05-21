會考自然偏觀念 補教師指圖表解讀是關鍵

補教自然老師楊過認為，今年國中會考自然科偏重理解，不如往常的「背多分」，考生基本觀念不足容易吃虧。（記者吳柏軒攝）

2017-05-21 16:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考已結束，試題也公布，補教老師檢視自然科，發現部分生物、地科的重要概念沒出，而物理、化學等實驗題增加，整份難易度雖下降，但考驗考生的圖表理解能力，只會死背、缺乏基礎觀念的學生恐吃虧。

補教自然老師楊過表示，今年生物跟地球科學的出題比較偏，常見的重點沒考到，如生物的內分泌系統、光合作用、酵素、恆定性，地科的月象、日蝕月蝕、鋒面、外營力（地表作用）等，都沒出現。

楊過說，整體難易度下降，但最大特色是全部54題竟出了43題的圖表，包含實驗、圖像、表格等，考驗考生的解釋能力，雖然題目不刁鑽，但理解能力變得相對重要，鑑別度也因此而生，只是對於不那麼聰明、努力記憶的學生，恐怕就吃虧。

如今年有實驗題，第14題考硫粉燃燒，楊過說，這題是課本沒有的實驗，考生須從題目中看出，硫粉燃燒產生酸性，在跟大理石碰到產生碳酸鈣，最後生出二氧化碳等，再依據選項分析，最後理解這題是要考「反應速率」，才能進而解答。

楊過認為，今年整份試卷難易適中、考題靈活，而考生在自然科若要拿到A++，只能錯3題以內，要拿A+只能錯5題，要拿A（精熟）只能錯8題左右。