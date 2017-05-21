角島鯨花蓮外海現蹤 日鯨豚研究者留言

賞鯨業者比對背鰭形狀等特徵，判定此隻鯨魚可能就是角島鯨。（多羅滿賞鯨業者提供）

2017-05-21 14:47

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮外海20日疑似出現被譽為世界最神秘動物之一的「角島鯨」，賞鯨業者全程紀錄下「角島鯨」在海上的活動過程並上傳臉書，除寫下台灣海上鯨豚種類的新紀錄，吸引日籍鯨豚研究學者今井康孝在影片處興奮留言，表示「這應該是目前全球非常稀少的角島鯨！」

2003年才被命名的「角島鯨」，外觀特徵與鬚鯨極為相似，目前全世界的骸骨樣本數只有10組，台灣也曾發現過角島鯨屍體，並做成標本，目前保存於台中市的國立自然科學博物館中。

「活體」角島鯨曾在2015年於馬達加斯加外海，首次被民眾用鏡頭捕捉到活動影像；多羅滿賞鯨業者20日則在花蓮外海拍攝到疑似「角島鯨」躍身擊浪的清楚近照，經多處特徵判定後，認為這隻鯨魚極為可能就是罕見的「角島鯨」。

業者呂世明說，以捕捉到鯨魚的左下顎黑色色塊、胸鰭白色邊緣，加上背鰭形狀等特徵，與科博館姚秋如（前鯨豚協會的理事長）、角島鯨的日本命名者山田格所公布的角島鯨照片分析比對後，認為20日發現的鯨魚，應該就是「角島鯨」。

中華鯨豚協會理事余欣怡表示，以目前研究紀錄得知，「角島鯨」主要分布於印度洋與太平洋，但在現存有限生活史和食性的資訊下，希望能過此次影像紀錄，蒐羅到更多的生物觀測，並吸引相關領域的學者，到台灣海域尋找「角島鯨」的基礎生態。

長期觀察鯨豚的黑潮海洋文教基金會解說員何姿樂說，「角島鯨」一般成年體長將近10米，依影像所記錄下的魚體比例估計，20日出現的「角島鯨」應該還未成年。

多羅滿賞鯨業者也在臉書刊出所拍攝到的鬚鯨影像，吸引不少民眾分享，其中還有研究鯨豚的日籍學者今井康孝留言，並與業者書信來往時表示，這應該是全球非常稀少的角島鯨，目前僅在馬達加斯加發現過活體紀錄。影片連結

花蓮外海疑似發現目前全球非常稀少的角島鯨。（多羅滿賞鯨業者提供）

花蓮多羅滿賞鯨業者拍攝到鯨魚躍身擊浪的清楚近照，清楚看到鯨魚左下顎有黑色色塊、胸鰭部位也有白色邊緣，與角島鯨的特徵相似。（多羅滿賞鯨業者提供）