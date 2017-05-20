會考台中考區 考生攜帶智慧型手錶被記違規

2017-05-20 21:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕科技產品日新月益也運用普遍，台中有考區今傳考生配載具錄影、拍照、上網等功能智慧型手錶進試場，遭記違規紀錄，因屬近年新興的科技生活用品，監試人員特別提醒考生及家長，明天考試切記不要再帶入科技產品，以免被扣點。

台中家商考場今天有考生攜入智慧型手錶，被作成違規紀錄，恐被扣兩點；監試人員提醒，考生目前多已知道不能攜入手機，忽略用來掌控考試時間的手錶的類別，因智慧型手錶是這兩年新興的產品，考生較易忽略相關考場規定，特別再呼籲考生家長替子女更換一般手錶進場，以免違規被扣點。