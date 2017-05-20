小學田徑賽 新北小女組團體總錦標4連霸！

2017-05-20 18:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕106年全國小學田徑錦標賽今天下午在台中市豐原區田徑場閉幕，新北市代表隊共奪得6面金牌、4面銀牌、1面銅牌，各組前8名總累計獎牌數共計28面，新北市小女組代表隊更成功挑戰團體總錦標第一名4連霸，小男組也榮獲團體總錦標第2名佳績。

教育局專委顧燕雀說，今年由中山國小陳羿丞為新北市奪下第一面金牌，陳羿丞於男子組鉛球項目中擲出15.60公尺的好成績，也打破新北市代表隊在該項目歷屆成績紀錄，女生組60公尺項目中奪得第一名的溪洲國小吳若妤，今年擔任新北市小運會開幕典禮持聖火代表選手，參賽跑出8秒17佳績，為新北再添1金。

淡水國小郭仙蒂、安和國小洪渝閔、文德國小陳致羽，分別於女子組跳遠項目、混合運動項目、男子組3,000公尺競走項目中皆獲得第一名，表現亮眼。

執行教練陳文祥說，今年各縣市參賽選手實力堅張，新北小將不畏強敵，勇於面對挑戰，加上辛苦的教練團隊在背後支持，代表隊才能有此優異表現。