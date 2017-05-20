520我愛你！桃園戶所結婚登記 新人大玩親親

2017-05-20 11:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕「520」因為是「我愛你」諧音，近年來成為熱門的結婚登記日，桃園區戶政事務所今天約有80對新人完成結婚登記，新人張宗仁、陳金娟愛情長跑10年，未來也決定定居桃園；陳金娟說，被張宗仁貼心打動，最後決定結婚，共組美好家庭，她還開玩笑的說:「害她等十年、張宗仁欠打。」

詹鎰丞、林鍾菁是高中同學，可惜並不對盤，雖然高中畢業後同樣就讀銘傳大學，但各自有男、女朋友也未深交，直到3年前的同學會才重啟交往之路，兩人經常沿著南崁溪騎腳踏車，因此譜出一段「單車情緣」，兩人決定利用「520」好日子辦理結婚登記。

交往1年半的新人陳敬旻、游淑清分別住在桃園、大溪，兩人是長輩介紹認識，游淑清說，交往1年多來，覺得陳敬旻很體貼，是值得託付終生的人，兩人決定結婚，下週將舉行婚宴，陳敬旻也當眾對游淑清說出「我愛你」。

桃園區戶政事務所今天特地準備桃樂杯組紀念品，還設計各種甜蜜遊戲，例如邀請新人玩親親、還準備桂圓紅棗茶，祝福新人們早生貴子，此外，甜蜜拍照區提供各種可愛的道具讓新人拍照，最受新人歡迎。