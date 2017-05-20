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會考》免疫系統異常住院 高雄1考生醫院應試

2017-05-20  10:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕國中教育會考今天登場，高雄有1名考生昨晚因免疫系統異常緊急住院，經醫師評估可以應試，試務中心啟動應變機制，今早派2名監試人員到醫院，在單人病房監考。

高雄試務中心指出，有2名考生曾在加護病房治療，雖然出院在家休養，但可能因病症變化而影響考試，因此設定標準作業程序，若病況穩定，就在學校考場應試；若病況不佳必須住院，但經醫師評估可以考試，院方也願提供單人病房，考生就能應試。

因此，試務中心今早接獲通報後，立刻啟動應變機制，指派監試人員先帶彌封好的社會科試卷前往，考完後，再由專人將數學試卷帶到醫院，然後將社會科試卷帶回試務中心，以此類推。

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  • 國中教育會考登場，各校派出考生服務隊，希望讓學生無後顧之憂，考出好成績。（記者洪定宏攝）

    國中教育會考登場，各校派出考生服務隊，希望讓學生無後顧之憂，考出好成績。（記者洪定宏攝）

  • 高雄考區針對考生在醫院應試的處理原則。（記者洪定宏攝）

    高雄考區針對考生在醫院應試的處理原則。（記者洪定宏攝）

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