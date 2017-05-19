誰是「A咖」？ 兩岸咖啡拉花邀請賽6月金門登場
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣咖啡文創交流協會理事長王明宗今天宣布，「2017KM&LAGS金門海峽盃兩岸咖啡拉花邀請賽」將於6月3日至5日在金門盛大登場，有80位來自台灣、中國的頂尖咖啡師匯聚一堂，看誰才是真正的「A 咖」。
王明宗表示，這項競技邀請北京、上海、廣州、澳門、福建、泉州、廈門7大咖啡協會和台灣咖啡拉花競賽常勝軍的咖啡師及知名咖啡店代表到金門，不但有助金門拉花愛好者交流，透過線上直播行銷金門，同行眷屬和工作人員達300人， 盼為金門觀光加分。
交流協會常務理事胡凌雄說，這場拉花邀請賽為全球「LAGS拉花認證系統（Latte Art Grading System）」認同的賽事；「LAGS」是義大利咖啡大師魯皮等人在2015年聯合創立的拉花認證系統。
兩岸拉花邀請賽同時也是「專業咖啡競賽」（PCA，Professional Coffee Athletics）今年首站賽事；「PCA」由義大利咖啡師訓練中心台灣辦事處2014年創辦，現已成為亞洲區獨立賽事。
胡凌雄指出，經過爭取，金門已成為「PCA」獨立賽區，「金門區」優勝者等同於其它日本或台灣等區的代表，可直接取得今年PCA亞洲資格賽門票，因此兩岸咖啡高手對金門邀請賽參與熱度極高。
邀請賽6月3日在昇恆昌金湖免稅店大廳登場，參賽者必須在3分鐘內完成1杯咖啡拉花拿鐵，評分項目包括位置控制、顏色對比、乾淨度、奶泡質量與容量、圖形完成度、創意與難度及觀眾的美感。
胡凌雄表示，參賽者除來自兩岸高手，在金門有「最美麗的咖啡店長」美譽的地主選手薛語安，也狹兩年前在拉花大賽拿下佳作的實力，將在此次賽事再展身手。
社會組第1名獎金2萬元、第2名1萬元、第3名6000元；大專院校組前第1名1萬元、第2名5000元、第3名3000元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」
- 崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...
- 日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨2針
- 軍方廢油管漏油600萬未開罰 基隆市府理由是....
- 過期原料做的蝦味先 食藥署：已下架5千多公斤
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 屏東護理之家火警 新北消防揪2安養院裝偽造防焰隔簾
- Google開發者年會發生火警 3人受傷送醫
- 房客斥責凶嫌「衝三小」 竟與屋主陪葬！
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 批評千萬元選前之夜 詹啟賢盼成黨員支持的最大公約數
- 宇瞻下半年樂觀 今年EPS估逾4元
- 國小學童好奇嘻鬧 誤食硼砂送醫
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
- 宥勝南美極旅20天 告白老婆「回來後抱著我好嗎」
- 前立委馮滬祥保外就醫 夜會2名美魔女
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 《奇幻大自然》3
- DRAM續漲價 南亞科 、威剛Q2獲利高
- 6歲童右眼長大惡瘤 嚇得醫師直呼救不了
- MLB》打擊王驚傳受傷 總教練：現在還不需太擔心
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 媽媽跟老婆掉進河先救誰？汪小菲猶豫答…
- 馬國發明展 台東專校獲3金3銀
- 南港茶製場招標 權利金1元變百萬
- MLB》柳賢振奪本季第2勝 美技讓克蕭驚呆了（影音）
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 英研究：無神論者更聰明 因為克服「宗教本能」
- 凱達格蘭餐會 陳亭妃：對阿扁有幫助
- 通姦除罪化 司改分組會議通過
- 〈國際現場〉臉書遭歐盟重罰1.1億歐元
- 民歌42起跑 男星開刀三次急開嗓
- 這些才是新課題...小英向習近平喊話：維持現狀承諾沒變
- 護理之家208號房起火後 2人嚇醒逃出...
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍
- 黃河跨行當藝術家 創作對媽媽的愛
- （影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」
- 婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...
- （影音）影后楊貴媚上香豬哥亮 哭到泣不成聲
- 「小象競爭是好事」 花花連27場上壘
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
標題：誰是「A咖」？ 兩岸咖啡拉花邀請賽6月金門登場
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email