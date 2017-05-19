誰是「A咖」？ 兩岸咖啡拉花邀請賽6月金門登場

2017-05-19 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣咖啡文創交流協會理事長王明宗今天宣布，「2017KM&LAGS金門海峽盃兩岸咖啡拉花邀請賽」將於6月3日至5日在金門盛大登場，有80位來自台灣、中國的頂尖咖啡師匯聚一堂，看誰才是真正的「A 咖」。

王明宗表示，這項競技邀請北京、上海、廣州、澳門、福建、泉州、廈門7大咖啡協會和台灣咖啡拉花競賽常勝軍的咖啡師及知名咖啡店代表到金門，不但有助金門拉花愛好者交流，透過線上直播行銷金門，同行眷屬和工作人員達300人， 盼為金門觀光加分。

交流協會常務理事胡凌雄說，這場拉花邀請賽為全球「LAGS拉花認證系統（Latte Art Grading System）」認同的賽事；「LAGS」是義大利咖啡大師魯皮等人在2015年聯合創立的拉花認證系統。

兩岸拉花邀請賽同時也是「專業咖啡競賽」（PCA，Professional Coffee Athletics）今年首站賽事；「PCA」由義大利咖啡師訓練中心台灣辦事處2014年創辦，現已成為亞洲區獨立賽事。

胡凌雄指出，經過爭取，金門已成為「PCA」獨立賽區，「金門區」優勝者等同於其它日本或台灣等區的代表，可直接取得今年PCA亞洲資格賽門票，因此兩岸咖啡高手對金門邀請賽參與熱度極高。

邀請賽6月3日在昇恆昌金湖免稅店大廳登場，參賽者必須在3分鐘內完成1杯咖啡拉花拿鐵，評分項目包括位置控制、顏色對比、乾淨度、奶泡質量與容量、圖形完成度、創意與難度及觀眾的美感。

胡凌雄表示，參賽者除來自兩岸高手，在金門有「最美麗的咖啡店長」美譽的地主選手薛語安，也狹兩年前在拉花大賽拿下佳作的實力，將在此次賽事再展身手。

社會組第1名獎金2萬元、第2名1萬元、第3名6000元；大專院校組前第1名1萬元、第2名5000元、第3名3000元。