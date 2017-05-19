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味全換包裝、藏logo... 賣場出招「揭穿」 網友喊讚

賣場在標價牌上寫著大大的「味全」，讓網友大讚「有良心」。（圖擷取自PTT八卦板）

2017-05-19  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕因食安問題所引起的「滅頂」行動延燒至今，部分網友堅決抵制味全旗下的所有產品以及採用其原料的餐飲業者。一名網友在PTT八卦板上PO文表示，某間賣場在味全的產品標價牌上大大寫著「味全」兩個字，讓「味全」產品就算更換包裝以後還是原形畢露。

網友指出，「經過某『大』賣場看到促銷資訊」，並且嘲諷的寫道「味全：我努力換包裝、改名，你這不是在搞我嗎！？」讓許多網友看了以後大讚，這間賣場是在做「良心事業」。

由於產品上的廠商名稱不明顯，一名網友表示自己「差點就出手了」，另外一名網友則說：「那天不小心有買到。」許多網友則推文大讚「良心賣場」，並且揚言將繼續抵制。

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