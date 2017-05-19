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2016出生嬰兒數年減2.6％ 生母年齡67％逾30歲

2017-05-19  16:42

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處表示，根據內政部統計，2016年國內嬰兒出生數計20.8萬人，較2015年減少2.6％，其中女嬰10萬人（占48.2％），低於男嬰10.8萬人，性比例為107.6。觀察嬰兒生母原屬國籍，非本國籍者1.3萬人、占6.1％，較10年前減少5.5個百分點（以東南亞地區減少逾3個百分點最多），與2015年相較則持平。

主計總處指出，若按生母生育胎次觀察，2016年第1胎占一半，第2胎占37.8％，3胎以上僅占約1成。其中，第1、2胎出生嬰兒性比例分別為106.5、107.8，第3胎則達113，均較2015年略降；與10年前相較，因政府於2007年公布施行人工生殖法，明文禁止選擇胚胎性別，致第3胎次性比例自2006年的126.4降至2016年的113。

另外，受國人晚婚及遲育風氣影響，2016年生母年齡以30至34歲占近4成最多，35歲以上占27.1％居次，30歲以上合計占67％，與2015年相當，但明顯高於10年前的4成3；2016年1生育第1胎的生母平均年齡30.7歲，較10年前增加2.6歲。

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  • 根據內政部統計，2016年國內嬰兒出生數計20.8萬人，較2015年減少2.6％，其中女嬰10萬人（占48.2％），低於男嬰10.8萬人，性比例為107.6。（資料照，記者林彥彤攝）

    根據內政部統計，2016年國內嬰兒出生數計20.8萬人，較2015年減少2.6％，其中女嬰10萬人（占48.2％），低於男嬰10.8萬人，性比例為107.6。（資料照，記者林彥彤攝）

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