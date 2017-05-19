核准夏林清停聘案 教育部：輔大調查程序完整

2017-05-19 16:26

〔記者林曉雲／台北報導〕輔仁大學心理系前年6月爆發性侵案，前社會科學院院長夏林清遭疑處理事件的過程不當，引起輿論撻伐。輔大校教評會以夏林清的行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，根據教師法第14條處以「停聘1年」，教育部在5月12日發出核准公文，教育部人事處長陳焜元今天表示，停聘1年的期間仍將給予半薪，1年之後是否會復聘，由輔大校方或夏林清教授決定，如不復聘，夏林清的退休金恐受影響。

教育部人事處長陳焜元表示，依大學法20條規定，停聘要經教評會審議，輔大經系級、院級及校級教評會三級三審作出停聘1年的處分，再根據教師法規定，送教育部核准，因停聘對老師的權益影響很大，教育部審查小組書面檢視輔大的停聘處分，認為輔大內部調查程序完整，教育部依法審查，不可能因為輔大有學生力挺夏林清而受影響，他也強調，大家看的點不同。

陳焜元表示，輔大停聘1年的依據，是教師法第14條第1項第13款，認定夏林清的行為違反相關法令，經有關機關查證屬實，夏林清如不服停聘，須先向校方提出申訴，在停聘1年期間應給予半薪，停聘1年期滿後，是否復聘、復聘後是否辦理退休，均由輔大校方或夏林清教授決定。