彰議員爆泡水紫菜拉不破像塑膠 要求衛生局查驗

2017-05-19 12:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕泡過的紫菜，顏色和觸感都怪怪的耶？彰化縣議員賴清美今天在議會質詢指出，她把民眾拿給她的市售紫菜泡水，結果發現濕的紫菜變色，有紫色也有綠色，而且觸感扯不斷、拉不破，像塑膠的觸感，質疑「能吃嗎？」她要求縣府衛生局全面查驗，有問題要改善，沒問題，鼓勵大家多吃。

對此，衛生局長葉彥伯說，衛生局早已接獲多起懷疑成份不安全的檢舉，抽驗後結果沒問題，但既然民眾有疑慮，衛生局會繼續抽驗市售類似產品，檢驗查明是否是藻類產品，或是以塑膠或食用膠假冒，同時也會驗色素，檢驗一有結果，馬上會公布。

賴清美上午在議場泡製乾的紫菜，同時也拿出昨晚先泡水軟化的紫菜，她說，泡過後軟化的紫菜，拉起來長長的、拉不破，感覺像塑膠，這樣的紫菜可以吃嗎？

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