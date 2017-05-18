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台船最大貨輪交船 直立比85大樓還高20公尺
2017-05-18 22:29
風明輪。（記者洪臣宏攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕加拿大塞斯潘（SEASPAN）航運公司委託台船製造5艘貨輪，為台船所承造最大承載量貨輪，「風明輪」、「華明輪」今天聯合命名，為最後一批交貨貨輪，將由陽明海運承租。
塞斯潘委託台船承造的「開明輪」、「闊明輪」及「迎明輪」已經交貨，同款「風明輪」、「華明輪」在台船3號碼頭舉行命名儀式，由船東 Gerry Wang、台船董事長鄭文隆共同主持，交通部常務次長祁文中夫人張美珍、陽明集團副總經理曹德溪夫人王君玲分別擔任風明輪及華明輪的擲瓶人。
這5艘貨輪均可裝載14198個標準貨櫃，其中「開明輪」入選2016年RINA（英國皇家造船工程師學會）的年度世界名船錄。
該型貨輪船長368公尺、寬51公尺，直立起來比高雄85大樓還高20公尺，續航力2萬8千9百海里，可繞地球1.3圈，經海試船速可達23.2節，高出合約保證船速0.2節，無論在油耗、震動、噪音及操縱性上表現優異。
台船表示，這型貨櫃輪符合國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理也符合國際海事組織（IMO）第2期排放標準，節能球艏更能針對船東不同營運吃水範圍獲得更佳的油耗與船舶性能，並配置有壓載水處理系統，以降低對海域的生態破壞，且節能裝置可減少燃料的使用量。
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