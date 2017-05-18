醫病》燒傷免植皮 台南榮總：生長因子建奇功

2017-05-18 18:57

〔記者黃文瑜／台南報導〕「燒傷免植皮」！台南一名50歲龔姓乩童，在元宵廟會活動被鞭炮炸傷雙腳下肢，受傷部位高達全身20%的2到3度灼傷，原本醫院要幫他植皮，但一想到還要再多一處傷口就感到害怕，決定轉院至高雄榮總台南分院，除了清創之外，還使用「生長因子」，經過2個月，新皮膚都已長出，龔男順利恢復，現在已可以走路。

龔男回想起廟會神明遶境的那一天，到現在還心有餘悸，他說，因鞭炮過於集中施放，他的雙腿膝蓋以下，在無任何保護下被炸得體無完膚，血水與水泡佈滿紅腫的雙下肢。醫師清創傷口後，向他說明植皮手術的必要性，因為害怕再被扒皮，才求幫助。

榮總高分院外科部主任陳進旺醫師表示，評估後決定依病人的期望進行清創傷口，再搭配「生長因子」的敷料使用，病患2 個月就長出新皮膚，並且皮膚平整。若是以植皮方式進行，除了患者身上會多一處傷口外，若患處無法長出新的組織，舊的皮會剝落，只能重新取皮，一直循環下去，復原的時間無法估算。