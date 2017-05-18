蝴蝶蘭上樹 斗六市公所停車場展新風貌

市長謝淑亞（右1）與公所員工一起將蘭花用草繩綁到樹幹上。（記者詹士弘攝）

2017-05-18 18:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所又有新亮點，市長謝淑亞今天帶領公所員工用草繩將蘭花綁到行道樹幹上，為公所的停車場妝點上不一樣的色彩，雖然只是小小的動作，卻讓市容有大大的變化，朝「花園城市」又往前邁一步。

謝淑亞表示，福智園區的董老師送來蘭園中淘汰的蘭花，教同仁們用草繩把蘭花綁在樹上，如此既不會破壞樹的結構，還能讓蘭花寄生在樹幹上而獲重生，未來將生生不息，為市公所停車場妝點出多樣色彩。

謝淑亞強調，營造城市風貌，需要的不見得是龐大的經費，有時候只要一些巧思，就能點滴累積，打造出我們夢想中的藍圖，讓城市變得更好。

蝴蝶蘭寄生在樹幹上，讓行道樹更有特色。（記者詹士弘攝）