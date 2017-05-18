端午節連假 花東實名制列車明開放訂票

端午節連續假期，台鐵加開6班花東實名制列車，明天上午6點開放訂票。（記者王錦義攝）

2017-05-18 13:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕端午節連續假期，台鐵加開6班花東實名制列車，明天上午6點開放訂票，身分證只要是U、V開頭及民國106年3月1日以前，設籍在花東縣民都可上台鐵網路訂票。

台鐵指出，針對端午節連續假期花東地區疏運，分別在26、27日、30日加開東線6班實名制自強號列車，樹林開往花蓮、台東，及台東、花蓮開往樹林各3列次。另外，花蓮縣政府為方便端午連假花蓮民眾及學子返鄉（返工），加開返鄉專車，26、30日台北往返花蓮各一列次PP自強號。

縣府指出，返鄉專車針對設籍花蓮縣民（或身分證字號U開頭）及其配偶、直系血親及其配偶，可採網路或現場購票，全票200，半票100，20日將在花蓮縣政府大禮堂及中、南區服務中心3處現場購票，返鄉專車屬服務性質，票價款項為行政作業費，購票後無法退費。