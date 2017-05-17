腿長110公分 健行科大校花力K外語挑戰空姐夢

健行科大長腿校花彭郁真。（記者李容萍攝）

2017-05-17 18:36

〔記者李容萍／桃園報導〕曾於2014年拿下城市小姐台灣區冠軍 ，目前就讀桃園市健行科技大學應用外語系2年級的校花彭郁真，和「姐姐」謝金燕一樣，身高170公分，腿長有110公分，4月中旬參加網路電視節目錄影，這一雙110公分的逆天白瘦長腿，以及看似柔弱文靜，卻也是跆拳道黑帶1段高手的她，意外在網路論壇引起討論。

本身就是健行科大校園風雲人物的彭郁真，現年20歲，也受邀拍攝學校招生文宣、MV、圖書館活動代言，由她介紹的校園附近餐飲，也在網路播出後爆紅，她最大的志願就是畢業要當空姐，有機會環遊世界。

彭郁真說，之前就讀啟英高中時尚造型科，因為學校收到城市小姐台灣區的活動海報，在科系老師鼓勵下報名；她說，能在眾多佳麗中脫穎而出，自己相當開心，能夠拿到第1名成績，也讓自己信心大增，生涯 規劃除了空姐，進入演藝圈也是另一選項。

彭郁真的興趣是唱歌、彈吉他，國小2年級時和同學報名學跆拳道，一直學到國中1年級，期間還曾獲得市級跆拳道錦標賽第2名；4月中旬她參加藝人楊子儀主持的《校花點點名》節目，現場教學簡易的防身術，還不小心讓楊子儀摔傷，當時楊子儀不禁大喊：「還有男生敢追妳嗎？」此一橋段也成為節目的主打宣傳。