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醫師強力支援 台東醫院精神科團隊再起

2017-05-17  18:34

［記者王秀亭／台東報導］衛生福利部台東醫院前精神科主任陳仁文（原名陳明哲）爆發詐領健保費事件後，台東醫院形象大受影響，精神科團隊幾近瓦解，病患外流，今年5月起，其他醫院醫師支援，精神科醫師人力增為4人，團隊再起，恢復24小時精神科急診業務外，占床率也在2週內由3成提昇至6成。

10年前爆發陳仁文詐領健保費後，精神科業務量大幅下滑，台東醫院形象重挫，7成精神科病患轉移到有相關醫療團隊的北榮台東分院，致使台東醫院精神科急、慢性病床由當年的上百床，萎縮至各20床左右。

台東醫院副院長廖益聖表示，2年多前好不容易爭取到3名精神科公費醫師，讓精神科業務稍有起色，隨著公費期滿，僅有現任精神科主任郭柏顯續留該院，院方曾高月薪招募精神科醫師，遲無醫師前來，在醫師人力不足情況下，無法扛起24小時急診，門診時段也限縮。

衛福部醫管會考量全縣僅北榮台東分院為急診精神科收治責任醫院，從今年5月起，同屬衛福部體系的桃園、草屯、玉里、八里及嘉南療養院輪派支援兩名精神科醫師，再加上主任郭柏顯及公費醫師陳炳辰，有4名醫師，精神科醫療團隊充沛。

郭柏顯指出，隨著醫師人力到期，5月起已恢復24小時精神科急診業務，門診也有更多選擇，亦積極向台東縣衛生局申請成為台東地區責任醫院，未來可強制收治有自傷、傷人危險性的精神病患，更盼未來可再增加慢性病床床位，讓病患獲得更好的照顧。

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  • 衛福部台東醫院精神科有支援醫師前來，讓精神科醫療團隊更完整。（記者王秀亭攝）

    衛福部台東醫院精神科有支援醫師前來，讓精神科醫療團隊更完整。（記者王秀亭攝）

  • 衛福部台東醫院精神科醫療團隊完整，盼拾回民眾對台東醫院的醫療信心。（記者王秀亭攝）

    衛福部台東醫院精神科醫療團隊完整，盼拾回民眾對台東醫院的醫療信心。（記者王秀亭攝）

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相關關鍵字： 台東醫院 台東醫院精神科醫師陳明哲 詐領健保費 陳明哲
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