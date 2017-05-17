防範狼師 補教法實名制修法立院初審通過
〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會今天初審通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，教育部終身教育司司長黃月麗下午說明，在朝野高度共識下，明文規定除了立案名稱外，短期補習班之招生、書面契約、廣告或宣傳，涉及負責人、教職員工，均應揭露其真實姓名，有關人員在執行業務及對外招生或廣告時，亦應揭露真實姓名，否則將可處以5萬到25萬元罰鍰，甚至勒令停招或廢止立案，未來三讀完成立法後，全國18416家補習班均受此規範。
黃月麗表示，今天教委會通過「補習及進修教育法第九條修正草案」，除了回應社會期待的實名制之外，修法規範的重點，包括補習班不適任人員的防範，補習班負責人及教職員工消極資格，不適任人員查詢通報機制等，如違反規定亦有罰則。
此外，黃月麗表示，依修正草案，補習班在申請立案及人員異動時，均應檢附教職員工名冊及警察刑事紀錄（良民證）等證明文件陳報地方政府主管教育行政機關核准，聘僱之教職員工為外國人，在第一次申請聘僱許可時，應檢附外國人原護照國開具之行為良好證明文件，並明定主管機關應主動查證及得派員檢查，以加強補習班人員管理並防止補習班教學人員利用別名掩飾違法兼職等現象，目前在我國從事教職工作的外國人約4千多人。
在防範不適任人員進入短期補習班任職部分，黃月麗表示，為強化現有管理機制，修正條文明定補習班相關人員知悉有發生性侵害、性騷擾等情形等，應依法向地方政府教育行政主管機關及有關機關通報，由地方政府教育行政主管機關受理通報及進行調查處理，教育部將會商相關部會及地方政府，建置全國資料庫協助查詢。
在罰則部分，黃麗月表示，包括不實廣告或宣傳、負責人或教職員工未以真實姓名揭露、未陳報教職員工名冊、未依規定進行通報及拒絕檢查等，均明定應處5萬到25萬元罰鍰，且經糾正、限期改善而未改善者，按次處罰，必要時得令停止招生或廢止立案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣便利商店與日本不同 日媒體人：多了這氣味...
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 是擅長膽小的朋友呢～雄赳赳汪星人竟被這些東西嚇得嫑嫑的？！
- 客發中心苗栗園區 端午連假辦「擂鼓五月節」
- 保健》千萬別亂補 醫師：女性飲四物挑體質
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 改善工作條件 阿姆斯特丹「市立妓院」開張
- 宏達電加持 晶華5月營收「很補」
- 希澈牽線富三代 AOA草娥被爆戀上「繼承者」
- 兩岸與國際》觸了霉頭，「一帶一路」看來前途多艱
- 疑被縱火 北投驚傳5機車遭燒毀
- 皇室婚約今年有望？傳英女王點頭讓哈利王子把梅根娶進門
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 蔡政府上任將滿週年 網友好評度最高閣員竟是他！
- 謝麗金離婚hold住保時捷 前夫索討被打槍
- 國道10號貨車載香菇 輪胎著火
- 狼師效應 補習班揪團辦良民證
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
- 女店員Ａ錢被逮 誣告老闆襲臀
- 60天華麗變身 世大運組合式泳池今啟用
- 水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
- 艾瑪華森反直播 護隱私曾拒用手機
- 里長：車流量大 民眾勿搶快
- 台股萬點失而復得 收10013.67點
- NBA》湖人又抽到榜眼籤 多支球隊尋求交易羅素
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 再爆狼師！ 他才被判刑又故態復萌...
- 長期受暴婦砍死丈夫 法官從輕判2年8月
- 女星餵奶餵到痛 強力催生「世界乳頭日」
- 孔劉當男神好累 嘆失去自由
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻
- 魏德聖北影棄賽 角逐金馬不說死
- 怪年輕人不買股 金管會被噓爆
- 躲山區撞阿飄?強盜嚇叩119求救
- 研調：2020年數據中心占伺服器應用比將超過5成
- 含有粗俗字眼 PSY新歌遭禁播
- 〈親子會客室〉孩子不乖 沒啥不好
- 《國際現場》福特擬裁全球10%員工
- 端午粽高油鹽 美味營養要兼顧
- 陳為民批取締改裝車 朱立倫：不要造成市民困擾
- 黨產會：接收日產 屬於國產
標題：防範狼師 補教法實名制修法立院初審通過
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email