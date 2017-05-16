比太極推手還強 日本武術高手用「眼神」讓對手倒地

身穿黑色道服的男子，疑只要與對手有眼神接觸，對方就會不支倒地。（圖擷自YouTube）

2017-05-16 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前在網路流傳一段影片，太極名家戴廷龍在沒有碰到人的情況下，可以使用「太極推手」將10多人給震飛到站都站不穩，現今卻有另一段影片顯示日本出現一位比他更厲害的大師，只要用眼神就能讓對手不支倒地。同樣的是，兩段影片都讓大家感到難辨真假。

近日網路上流傳一段「死亡凝視」的影片，一位身穿黑色道服的男子，疑似在道館與人比武，但是他只要與對手有眼神接觸，對方就會不支倒地。據了解，這項絕技叫做「死亡凝視」，只要大師一個眼神，對手就會難受到癱軟，發出哀嚎聲。

這段影片讓許多網友讚嘆不已，但也被不少網友嘲諷「一次比一次更狠...是超人嗎﻿」、「我女人也有這種功力，每當太晚回家，她眼光一射，本人也是全身癱軟﻿」、「瞳術-毀滅之瞳是吧? 甲賀看太多」。

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