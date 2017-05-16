全台機關學校 已209台電腦遭勒索病毒攻擊

2017-05-16 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「WannaCry」近日肆虐全球，我國不少機關學校也紛紛傳出災情，據行政院資安處指出，截至今上午國內機關及學校已有209台電腦被攻擊。

《聯合報》報導，行政院資安處長簡宏偉指出，截至今上午接獲的通報案件，包含14所學校的89台電腦，以及台中市就業服務站1台電腦、恩主公醫院的3台手推醫療車電腦，台電則有116台電腦遭攻擊。

雖然除了機關及學校，資安處也接獲民眾報案被攻擊，但資安處表示，個人部分並不在資安處通報範圍內。